شرطة طوكيو تحتفل بالذكرى الـ 150 لتأسيسها

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهدت إدارة شرطة العاصمة طوكيو بمواصلة الجهود للحفاظ على الأمن في العاصمة اليابانية، وذلك في حفل أقيم يوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيسها.

وقال المشرف العام على شرطة طوكيو، هيروشي كوجيما، في الحفل الذي حضره الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بالإضافة إلى حوالي 150 مسؤولًا من الشرطة ”إننا نتعهد بالعمل معًا وإظهار قوتنا الشاملة للحفاظ على الأمن في العاصمة طوكيو“.

وقال الإمبراطور ناروهيتو إنه يأمل أن تستمر شرطة طوكيو ”في الارتقاء إلى مستوى توقعات وثقة سكان طوكيو والبلاد، وضمان سلامة وأمن المجتمع“. كما أعرب عن تعازيه في وفاة العديد من الأشخاص في زلزال يوم رأس السنة الجديدة الذي ضرب وسط اليابان.

كما حضر الحفل محافظة طوكيو كويكي يوريكو والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية ياسوهيرو تسويوكي والمدعي العام يوكيو كاي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)