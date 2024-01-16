معبد إيشيكاوا المعاد بناؤه يتعرض للدمار بسبب زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- أدى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة إلى تدمير معبد تاريخي لم يتعافى إلا من زلزال سابق وقع قبل أقل من ثلاث سنوات.

تعرض معبد سوجيجي سوين البالغ عمره 700 عام تقريبًا في منطقة مونزينماتشي بمدينة واجيما لأضرار جسيمة على الرغم من إعلانه في عام 2021 عن ”إعادة ترميمه بالكامل“ بعد زلزال مارس/ آذار 2007.

وقال أحد مسؤولي المعبد: ”لم أتوقع أن يحدث شيء كهذا في لحظة بعد 14 عامًا من المشقة“.

في المعبد، انهار ممر زن-إيتسورو المسجل كممتلكات ثقافية وطنية ملموسة، كما تعرضت أشياء أخرى كثيرة مثل درجات بوابة المعبد والفوانيس الحجرية لأضرار بالغة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)