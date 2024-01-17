تدريبات الإخلاء تؤتي ثمارها في منطقة نوتو التي ضربها تسونامي في اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تمكن جميع السكان في منطقة في شبه جزيرة نوتو من الإخلاء بأمان من موجات تسونامي الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في الأول من يناير/كانون الثاني، وذلك بفضل سنوات من تدريبات الإخلاء في حالات الكوارث.

وقال أحد سكان منطقة جيكشيمود في ميساكي في سوزو بمحافظة إيشيكاوا الواقعة على طرف شبه جزيرة بوسط اليابان: ”لم تكن معجزة. لقد أتت التدريبات بثمارها“.

ويبلغ عدد سكان المنطقة 90 نسمة، معظمهم من كبار السن. وعلى الرغم من انهيار العديد من المنازل بسبب الزلزال، تمكن جميع السكان من الإخلاء إلى أرض مرتفعة في غضون خمس دقائق.

بدأت أمواج تسونامي تضرب المنطقة، موطن ضريح سوزو، الذي يقال إنه تم بناؤه منذ حوالي 2000 عام، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة حوالي الساعة 4:10 مساءً يوم 1 يناير/ كانون الثاني.

وتسببت الكارثة في تناثر الأثاث والإطارات وحطام المنازل الخشبية في أنحاء المنطقة، خاصة على الطرق الساحلية والشاطئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)