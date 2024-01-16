رغم مرور أسبوعين على زلزال وسط اليابان.. 16 ألف شخص لا يزالون يعيشون في مواقع الإجلاء

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- بعد مرور أسبوعين، لا يزال حوالي 16 ألف شخص متضرر من زلزال شبه جزيرة نوتو في ملاجئ الإخلاء في محافظة إيشيكاوا، حسبما قال مسؤولون حكوميون بالمحافظة يوم الاثنين.

وبلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين 22 شخصًا حتى الساعة الثانية ظهرًا في اليوم نفسه، انخفاضًا من 24 في اليوم السابق، وفقًا للمسؤولين.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان إلى 222 شخصا، فيما ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم لأسباب غير مباشرة مرتبطة بالكارثة شخصا واحدا إلى 14 شخصا.

وأعلنت حكومة المحافظة أسماء ومعلومات أخرى عن 23 ضحية بعد الحصول على موافقة أسرهم المكلومة. ومن بينهم 18 لقوا حتفهم في منازل منهارة وأربعة في انهيارات أرضية.

وقال محافظ إيشيكاوا، هيروشي هاسي، إن هذا الإعلان جاء على أساس أن ”كرامة الضحايا وقيمهم، وكذلك الإبلاغ عن وفاتهم إلى الأشخاص ذوي الصلة، هي مسائل تتعلق بالمصلحة العامة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)