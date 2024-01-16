تويوتا تخطط لإنتاج 10.3 مليون وحدة عالميًا في عام 2024

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ناغويا - (جيجي برس) -- أخطرت شركة تويوتا موتور اليابانية صانعي قطع الغيار الرئيسيين بخطة لإنتاج 10.3 مليون وحدة من سيارات تويوتا ولكزس في جميع أنحاء العالم في عام 2024، حسبما علم يوم الاثنين.

وسيمثل هذا المستوى أعلى مستوى قياسي سنوي ثاني على التوالي. تعتزم شركة تويوتا زيادة الإنتاج في ضوء المبيعات السريعة للسيارات الهجين في اليابان وخارجها بعد أن تم حل النقص في أجزاء مثل أشباه الموصلات تقريبًا.

ومن بين الإجمالي، سيتم بناء 3.4 مليون وحدة في اليابان، وهو ما يتجاوز مستوى 3 ملايين وحدة التي تعتبرها تويوتا الحد الأدنى الضروري للحفاظ على الوظائف في البلاد. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الخارجي إلى 6.9 مليون وحدة.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج العالمي في عام 2025 إنتاج عام 2024.

وخلال الـ 11 شهرًا حتى نوفمبر 2023، بلغ إجمالي الإنتاج العالمي لتويوتا 9.23 مليون وحدة، بزيادة حوالي 10% عن العام السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)