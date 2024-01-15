【فيديو】إضاءة قرية شيراكاوا-غو التاريخية ذات السحر المعماري في اليابان

أخبار اليابان

في الخامس عشر من الشهر، بدأت الإضاءة المعتادة في قرية شيراكاوا-غو، المسجلة كموقع للتراث العالمي. عندما أضاءت الأضواء حوالي الساعة الخامسة مساءً، ظهرت منازل تقليدية من القش في الضباب. تُعَد قرية شيراكاوا-غو، أكبر قرية صغيرة من المنازل على طراز غاشو-زوكوري في اليابان. يعد كل منزل من المنازل تحفة نادرة في فن النجارة، حيث بنيت هذه المنازل بدون استخدام المسامير، وهي عبارة عن عارضات متداخلة بإتقان شديد، وتتميز ببنائها المتين الذي جعلها تصمد منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي في هذا البلد الذي يتعرض باستمرار للزلازل.

تتميز المنطقة الجبلية المحيطة بشيراكاوا-غو بكونها واحدة من أكثر المناطق تساقطًا للثلوج في اليابان، حيث تتراكم الثلوج أحيانًا بعمق يصل إلى المترين. أما أسطح المنازل شديدة الإنحناء، فهي واحدة من الوسائل البارعة التي ابتكرها سكان القرية للتعامل مع تراكم تلك الثلوج.

وكان الأهالي فيهما يعتاشون من زراعة شجر التوت وتربية دود القزّ. فمنازل القرية الكبيرة التي تتميّز بالسّقف المصنوع من القصب والمُنحني انحناءةً مزدوجةً بارزةً، فريدةً في اليابان كلّها. وبالرغم من الاضطرابات الاقتصاديّة، بقيت شيراكاوا-غو شاهدةً بامتياز على التكيّف الاستثنائي للحياة التقليديّة مع بيئتها ووظيفتها الاجتماعيّة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)