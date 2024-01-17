【فيديو】تجميع مخلفات زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

تم إنشاء موقع تجميع مؤقت في مدينة ناناو بمحافظة إيشيكاوا، التي تأثرت بزلزال شبه جزيرة نوتو، لتجميع مخلفات الزلزال الذي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد. في الخامس عشر من الشهر، أي بعد أسبوعين من الكارثة، تشكلت طوابير طويلة من السيارات منذ الصباح حيث كان الناس يجلبون الأثاث المكسور والأشياء المدمرة.

تم جلب مجموعة متنوعة من المخلفات، بما في ذلك الأرائك والفوتون وأجهزة التلفزيون. وكان هناك أيضًا صبي يبدو حزينًا حيث تم التخلص من حقيبته المدرسية المتسخة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)