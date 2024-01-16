دايهاتسو تخسر شهادات 3 موديلات بسبب فضيحة تزوير اختبارات السلامة

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت وزارة النقل اليابانية يوم الثلاثاء إجراءات إلغاء شهادات النوع لثلاثة نماذج من المركبات التي صنعتها شركة دايهاتسو موتور، بما في ذلك جران ماكس، بسبب تورطها في اختبارات السلامة الاحتيالية.

الطرازان الآخران المتأثران هما Town Ace، الذي يتم توفيره لشركة تويوتا، وBongo، الذي يتم توفيره لشركة مازدا.

ستتخذ الوزارة قرارًا رسميًا بإلغاء شهادات النوع بعد الاستماع إلى دايهاتسو في 23 يناير/ كانون الثاني. شهادات النوع مطلوبة لإنتاج نموذج معين بكميات كبيرة.

وسيكون هذا هو الإلغاء الثالث لشهادة النوع من قبل الوزارة، التي اتخذت مثل هذه الإجراءات ضد شركة هينو موتورز المحدودة وشركة تويوتا للصناعات. وسيمنع الإلغاء فعليًا شركة دايهاتسو من إنتاج الطرازات الثلاثة، على الرغم من أنه لن يمنع الناس من القيادة بالفعل المباعة.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، أمرت الوزارة شركة دايهاتسو باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك بناءً على قانون المرور على الطرق. وتم إصدار الأمر للمرة الثانية، بعد الأمر الأول ضد هينو موتورز في عام 2022.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)