أكبر شركة شحن في اليابان تعلّق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

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لندن - (جيجي برس)-- علقت شركة الملاحة اليابانية العملاقة ”نيبون يوسن“ مرور جميع السفن التي تديرها عبر البحر الأحمر وسط تصاعد التوترات في المياه قبالة اليمن، حسبما أفاد مسؤولون في شركة الشحن اليابانية يوم الثلاثاء.

وأصبحت عملاقة الشحن اليابانية أحدث من ينضم إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر بعد نصيحة من القوة البحرية المشتركة ”حارس الازدهار“ بتجنب المنطقة عقب الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

وقد أصدرت شركة نيبون يوسن بالفعل تعليمات لسفنها المبحرة بالقرب من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة، وتدرس تغيير المسار، وفقًا لمسؤول في الشركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استولى الحوثيون على سفينة تديرها شركة نيبون يوسن. وقد أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية إلى قيام العديد من شركات الشحن بوقف عمليات العبور في المنطقة.

وقالت شركة أوشن نت وورك إكسبريس وهي شركة شحن حاويات مملوكة لشركة نيبون يوسن وشركتين يابانيتين أخريين للشحن، الشهر الماضي إن سفنها ستعلق الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس في الوقت الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكبيزية، جيجي برس)