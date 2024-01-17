الطلاب يغادرون المدينة اليابانية التي ضربها الزلزال في إخلاء جماعي

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- غادر حوالي 250 طالبًا من طلاب المدارس الإعدادية عائلاتهم في واجيما بمحافظة إيشيكاوا، يوم الأربعاء في عملية إجلاء جماعية في أعقاب زلزال قوي ضرب محافظة وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

وسيقيم الطلاب في مرافق السكن التابعة للمحافظة في مدينة إيشيكاوا بمحافظة هاكوسان الجنوبية لمدة أقصاها حوالي شهرين تقريبًا لتلقي الدروس.

وتم ترتيب الإخلاء الجماعي لضمان أماكن للطلاب للدراسة، بعد أن أصبحت جميع المدارس الإعدادية العامة الثلاث في المدينة مراكز إخلاء في أعقاب الزلزال، وفقًا لمجلس واجيما للتعليم. كما أدت الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني إلى عدم قدرة المدارس على استضافة الفصول الدراسية.

في صباح يوم الأربعاء، تجمع طلاب من مدرسة واجيما الإعدادية الثانوية يحملون حقائب سفر في موقع الالتقاط الخاص بهم. وعانقوا أصدقاء لم يروهم منذ فترة، واستقلوا أربع حافلات كبيرة. ومع مغادرة الحافلات، لوح الطلاب لأولياء أمورهم من النوافذ.

وقال جون موريتا، وهو طالب في السنة الأولى يبلغ من العمر 13 عاماً، تم إجلاؤه إلى المدرسة بعد أن مال منزلهم بسبب الزلزال: ”لست قلقاً، لكنني سأفتقد واجيما“. وقالت والدة موريتا، 39 عاما، إنها تشعر بالقلق كوالدة، لكنها قالت إن الأمر على ما يرام لأن ابنها سيكون مع المعلمين وزملاء الدراسة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)