مستوى قياسي جديد لإنفاق السياح الأجانب في اليابان

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طوكيو، 17 يناير (جيجي برس) - أظهرت بيانات حكومية أولية يوم الأربعاء أن إجمالي إنفاق الزوار الأجانب لليابان بلغ 5292.3 مليار ين في عام 2023، متجاوزًا 5 تريليون ين لأول مرة على الإطلاق.

وتجاوز الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 4.8 تريليون ين، والذي تم تسجيله في عام 2019 قبل جائحة كورونا، وهدف الحكومة البالغ 5 تريليون ين الذي تم اعتماده في مارس/ آذار من العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة السياحة اليابانية.

وينبع هذا الارتفاع من الانتعاش السريع في الطلب على الزيارات إلى اليابان بعد أن قامت الحكومة بإزالة الضوابط الحدودية بسبب فيروس كورونا في نهاية أبريل/ نيسان. كما ساعد ضعف الين والتضخم على تعزيز استهلاك السياح الأجانب من حيث القيمة.

بشكل منفصل، قالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء إن العدد التقديري للزوار الأجانب لليابان في عام 2023 زاد بمقدار 6.5 أضعاف عن العام السابق ليصل إلى 25,066,100، ليصل إلى حوالي 80% من الرقم القياسي البالغ 31.88 مليون سائح، المسجل في عام 2019.

وفي ديسمبر/ كانون الأول وحده، بلغ عدد هؤلاء الزوار 2,734,000، وهو رقم قياسي لهذا الشهر وزيادة بنسبة 8.2% عن ديسمبر/ كانون الأول 2019.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)