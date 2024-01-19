ضرورة تقديم الرعاية النفسية للأطفال المتضررين من زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تم توفير مكان حيث يمكن للأطفال أن يجتمعوا ويلعبوا معًا ويتلقوا الدعم على جزيرة في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، والتي تضررت بشدة من زلزال قوي ضرب وسط اليابان في اليوم الأول من هذا العام.

يتم فتح المنشأة، التي تسمى ”دينشو نو ياكاتا“، والواقعة في مركز مجتمعي محلي في جزيرة نوتوجيما، وهي جزء من مدينة ناناو، للأطفال كملعب من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً في المنشأة، يُسمح للأطفال بصناعة شيء ما ولعب ألعاب الطاولة، من بين أنشطة أخرى، حتى يتمكنوا من قضاء وقت ممتع وتجنب العزلة أثناء الإخلاء.

وفي الوقت نفسه، يشعر أولياء الأمور، بما في ذلك الآباء، بالقلق إزاء الآثار النفسية للزلزال على الأطفال. ويشير الوضع إلى أن هناك حاجة إلى رعاية نفسية للأطفال المتأثرين بزلزال الأول من يناير/كانون الثاني، والذي وصل إلى الحد الأقصى وهو 7 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني وأدى إلى مقتل أكثر من 230 شخصًا في المحافظة.

يزور المرفق حوالي 30 طفلاً، معظمهم من تلاميذ المدارس الابتدائية، ويلعبون معًا تحت مراقبة البالغين، بما في ذلك الآباء والعاملين في مجال رعاية الأطفال، وحتى طلاب المدارس الإعدادية المحلية.

قال أحد الأطفال: ”انظر، لقد صنعت حلقة مفاتيح“. وعلق آخر: ”لقد خسرت مرة أخرى“. كان بعض الأطفال يصنعون الدمى من أغصان الأشجار وأقماع الصنوبر، وكان آخرون سعداء بلعب الشوغي أو الورق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)