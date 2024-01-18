القوات الأمريكية في اليابان تنقل إمدادات المساعدات إلى المنطقة المتضررة من الزلزال

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس) -- قامت القوات الأمريكية المتواجدة في اليابان بنقل إمدادات الإغاثة بطائرات الهليكوبتر يوم الأربعاء لدعم المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا في الأول من يناير/ كانون الثاني.

حلقت مروحية عسكرية أمريكية مرتين خلال يوم الأربعاء بين قاعدة كوماتسو الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في مدينة إيشيكاوا في كوماتسو ومطار نوتو في واجيما، وهي مدينة أخرى في محافظة كوماتسو بوسط اليابان.

وتسلم عناصر قوات الدفاع الذاتي صناديق الإمدادات في المطار. سيتم تسليم المساعدات إلى ملاجئ الإخلاء.

في عام 2011، نفذ الجيش الأمريكي أنشطة إغاثة من خلال عملية توموداتشي لمساعدة اليابان في الاستجابة للزلزال الهائل والتسونامي الذي ضرب منطقة توهوكو الشمالية الشرقية في 11 مارس/آذار. كما قامت بنقل إمدادات الإغاثة باستخدام طائرات أوسبري في وقت كارثة زلزال عام 2016 في محافظة كوماموتو.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحفيين خلال زيارته إلى مطار نوتو لتشجيع أعضاء الدفاع الذاتي ”من المشجع للغاية أن تساعد القوات الأمريكية في اليابان في نقل إمدادات الإغاثة“. ”الصديق وقت الضيق هو صديق بالفعل“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)