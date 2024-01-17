【فيديو】اليابان تحيي ذكرى زلزال هانشين أواجي الكبير

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كوبي - (جيجي برس)-- جدد الناس التزامهم بنقل ذكرياتهم ودروسهم إلى الأجيال القادمة يوم الأربعاء، حيث أحيوا ذكرى فقدان 6434 شخصًا في زلزال قوي هز مناطق كوبي بغرب اليابان قبل 29 عامًا.

كما قامت العائلات الثكلى وأشخاص آخرون بأداء الصلوات من أجل ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في أول أيام العام الجديد هذا العام.

وفي حفل تأبين نظمته منظمة غير ربحية وآخرون في حديقة في كوبي بمحافظة هيوغو، التزم المشاركون دقيقة صمت عند الساعة 5:46 صباحًا، وهو الوقت المحدد الذي وقع فيه الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في 17 يناير/ كانون الثاني 1995.

وقام السكان بصف الفوانيس في متنزه بحي كوبي تشوو على شكل التاريخ ”17.1“ وهو تاريخ وقوع الكارثة، وكذلك كلمة ”توموني“ والتي تعني باليابانية ”معا“.

وتم اختيار الكلمة لتعبر عن التضامن مع الأشخاص الذين تضرروا من الزلزال الضخم الذي حدث في أول أيام العام الجاري وكان مركزه في شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا.

كما تعكس الكلمة أيضا رغبة الناس في أن ينقلوا الدروس المستقاة للأجيال الأصغر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)