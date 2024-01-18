واردات الصين من المنتجات السمكية من اليابان تنخفض بنسبة 40% في عام 2023

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) -- ذكرت سلطات الجمارك الصينية اليوم الخميس أن واردات الصين من المنتجات السمكية من اليابان انخفضت بنسبة 40.9٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 299.49 مليون دولار.

وقد انخفضت واردات الصين من المنتجات السمكية من اليابان إلى ما يقرب من الصفر منذ سبتمبر/أيلول، حيث فرضت بكين حظراً شاملاً عليها في أواخر أغسطس/آب احتجاجاً على قيام اليابان بتصريف المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم في المحيط من محطة فوكوشيما رقم 1 المعطوبة للطاقة النووية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)