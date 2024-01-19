اليابان تحكم على قاصر بالإعدام للمرة الأولى

أخبار اليابان

ياماناشي - (جيجي برس)-- أصبحت محكمة منطقة كوفو يوم الخميس أول محكمة يابانية تصدر حكم الإعدام ضد قاصر بموجب قانون الأحداث المعدل.

حكم رئيس القضاة جون ميكامي بأن المدعى عليه يوكي إندو، 21 عامًا، لديه ”فرصة منخفضة لإعادة التأهيل“، ووافق على عقوبة الإعدام بناءً على طلب المدعين العامين.

كان إندو يبلغ من العمر 19 عامًا عندما ارتكب جريمة القتل والحرق العمد عام 2021 في كوفو، عاصمة محافظة ياماناشي، غرب طوكيو. وقد كشفت النيابة عن اسمه بعد توجيه الاتهام حسبما يسمح به قانون الأحداث المعدل.

يشير القُصَّر المُصنفون إلى مرتكبي الجرائم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا. وهم مؤهلون بشكل أساسي للحماية بموجب قانون الأحداث المنقح على الرغم من تخفيض السن القانونية للرشد إلى 18 عامًا.

لكنهم قد يخضعون لإجراءات أكثر صرامة من نظرائهم الأصغر سنا. على سبيل المثال، يُسمح لوسائل الإعلام بالإبلاغ عن أسمائها الحقيقية بعد توجيه الاتهام إليهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)