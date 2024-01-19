اليابان توقع صفقة لشراء صواريخ توماهوك من الولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الحكومة اليابانية أبرمت يوم الخميس عقدًا مع الحكومة الأمريكية لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ كروز أمريكي الصنع من طراز توماهوك في السنة المالية 2025-2027.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا في اجتماع مع السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل: ”ستساهم صواريخ توماهوك في تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا“.

وقال إيمانويل إن الجانب الأمريكي سيكون قادرًا على بدء التدريب العملي على توماهوك لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في وقت مبكر من شهر مارس/ آذار من هذا العام.

خططت الوزارة مبدئيًا للحصول على 400 وحدة من أحدث طراز Block V Tomahawk على مدار عامين اعتبارًا من السنة المالية 2026.

لكنها قررت استبدال نصفها بصواريخ بلوك 4 توماهوك الأقدم من أجل إدخال صواريخ توماهوك قبل عام. تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)