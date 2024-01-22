【فيديو】تصنيع حقائب المدارس اليابانية الشهيرة «راندوسيرو»

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تحظى حقائب المدرسة التي تنتجها ورشة تصنيع حقائب تسوتشيا في حي أداتشي بطوكيو بشعبية كبيرة، حيث يتم إنتاجها للأطفال الذين سيدخلون المدرسة الابتدائية في فصل الربيع. يشارك حوالي 100 حرفي في عملية الإنتاج، حيث يتم خياطة الجلود باستخدام آلات الخياطة والقيام بتركيب الأجزاء المعدنية.

تشتهر الحقائب بتصميماتها المحايدة مناسبة للجنسين ومجموعة واسعة من الألوان، وتم توسيع حجمها لاستيعاب الأجهزة اللوحية والكتب المدرسية بحجم أكبر. يتحدى الفريق نفسه بجعل الحقائب أخف وزنًا، ويسعى إلى تحقيق توازن بين الجمال والمتانة. يعبر رئيس الورشة، كينتا سوزوكي، عن طموحهم في قضاء سنوات قادمة مع الأطفال وخلق ذكريات جميلة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)