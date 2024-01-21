اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- نجحت اليابان في وضع مركبة هبوط على سطح القمر للمرة الأولى، لتصبح الدولة الخامسة التي تحقق ذلك، حسبما ذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) يوم السبت.

بعد نزول استمر 20 دقيقة، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن وحدة ”سليم“ SLIM (وهي الأحرف الإنكليزية الأولى لعبارة تعني ”مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر“) هبطت في الساعة 00,20 صباح السبت (15,20 ت غ) وقد أقيم اتصال معها.

ولكن بسبب تعذر عمل الألواح الشمسية، لن يحصل المسبار الملقب ”مون سنايبر“ (”قناص القمر“) لقدرته على الهبوط بدقة، على الكهرباء إلا ”لساعات“، وفق ما حذر هيتوشي كونيناكا، أحد المسؤولين في وكالة ”جاكسا“.

وبهذا الهبوط، تصبح اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بمركبة على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

ووفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، يعمل SLIM بطاقة بطارية محدودة لأن خلاياه الشمسية لا تولد الكهرباء.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنه من المعتقد أن مركبة الهبوط دخلت في حالة سبات بعد ساعات من الهبوط، ولكن تم نقل البيانات واستقبالها بشكل طبيعي حتى ذلك الحين، مضيفة أنها تعتقد أن المركبة الفضائية غير المأهولة نجحت في الهبوط السلس.

يذكر أن نقطة الإنزال المستهدفة لهذا المسبار لا يتعدى قطرها مائة متر وهي دقة تفوق بكثير المهمات السابقة إلى القمر. ويتوقع أن تمهد التكنولوجيا التي استخدمتها جاكسا الطريق إلى تمكين الإنزال بدقة أكبر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)