أكثر من 30 ألف منزل تضررت بسبب زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس) -- قالت حكومة المحافظة يوم السبت إن أكثر من 30 ألف منزل في محافظة إيشيكاوا تضررت بسبب زلزال شبه جزيرة نوتو الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير/ كانون الثاني.

ووفقا لحكومة إيشيكاوا في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المنازل التي لحقت بها أضرار من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة 31670 منزلا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وقالت المحافظة إنه تم العثور على 870 منزلاً مدمرة كليًا أو جزئيًا أو تعرضت لأضرار أخرى في مدينة إيشيكاوا في واجيما التي تضررت بشدة. وفي السابق، لم يكن إيشيكاوا قادرًا على إعطاء أي رقم محدد.

أما بالنسبة لمدينة سوزو، وهي مدينة أخرى تضررت بشدة، فلم تتمكن المحافظة من تحديد عدد المنازل المتضررة.

وبلغ عدد القتلى في الزلزال 232، دون تغيير عن يوم الجمعة. ولم يتغير عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين عند 22.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)