إجلاء المزيد من الطلاب في المناطق المتضررة من زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تم إجلاء المزيد من الطلاب يوم الأحد من مسقط رأسهم في مناطق بمحافظة إيشيكاوا التي تضررت بشدة من زلزال بقوة 7.6 درجة في شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في الأول من يناير/ كانون الثاني.

وفي عمليات الإخلاء الجماعية، غادر إجمالي 141 طالبًا من المدارس الإعدادية العامة في مدينة سوزو وبلدة نوتو مسقط رأسهم ووصلوا إلى منشأة إقامة تابعة لجمعية إيشيكاوا الرياضية للهواة في كانازاوا عاصمة المحافظة.

ومن المتوقع أن يبقى الطلاب في المنشأة حتى نهاية 31 مارس/ آذار من العام الدراسي الحالي على أبعد تقدير. وجاءت عمليات الإجلاء في أعقاب تحرك مماثل قام به الطلاب في مدينة واجيما، وهي مدينة إيشيكاوا الأخرى التي تضررت بشدة، الأسبوع الماضي.

وكان من تم إجلاؤهم يوم الأحد 102 من أصل 199 طالبًا في سوزو و39 من أصل 247 طالبًا في نوتو.

أمام مكتبة عامة في سوزو، استقل الطلاب حافلتين كبيرتين واحدة تلو الأخرى وسط هطول أمطار غزيرة حوالي الساعة 10 صباحًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)