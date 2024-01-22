انقطاع المياه سينتهي بحلول 31 مارس/آذار في العديد من المناطق المتضررة بزلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قالت حكومة محافظة إيشيكاوا يوم الأحد، إن انقطاع المياه المستمر في بعض المناطق التي تضررت بشدة من زلزال شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير/كانون الثاني، سيتم حله بحلول 31 مارس/آذار.

ومن المتوقع أن تتم استعادة إمدادات المياه مؤقتًا بحلول ذلك اليوم في معظم المناطق في بلديات إيشيكاوا الست التي لا تزال المياه الجارية فيها غير متوفرة في كل مكان تقريبًا، وفقًا للتوقعات المقدمة في اجتماع الاستجابة للكوارث بالمحافظة.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الترميم المؤقتة في الفترة ما بين نهاية فبراير ونهاية مارس في واجيما وأناميزو ونوتو. في شيكا، سينتهي العمل في الغالب خلال شهر فبراير، لكن هناك بعض الأماكن لن ينتهي العمل فيها حتى نهاية شهر مارس.

وفي الوقت نفسه، سيستمر العمل حتى أبريل/ نيسان في أجزاء من سوزو وناناو، حسبما أظهرت التوقعات.

وحتى يوم الأحد، كان حوالي 11500 شخص يقيمون في مراكز إيواء في البلديات الست. وأثر انقطاع المياه على حوالي 47900 منزل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)