القيمة السوقية لشركة تويوتا تصل إلى مستوى قياسي

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طوكيو - (جيجي برس)-- وصلت شركة تويوتا موتور اليابانية إلى قيمة سوقية تبلغ 48,798.1 مليار ين عند إغلاق تداول الأسهم في طوكيو يوم الثلاثاء، وهو رقم قياسي مرتفع لشركة يابانية.

تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الرقم القياسي السابق البالغ 48.672 مليار ين الذي سجلته شركة Nippon Telegraph and Telephone Corp في 11 مايو/ أيار 1987، خلال اقتصاد الفقاعة في اليابان، وفقًا لشركة Daiwa Securities Co.

ارتفعت اسهم تويوتا للجلسة الخامسة على التوالى من التداول يوم الثلاثاء لتصل لفترة وجيزة الى اعلى مستوى لها حتى تاريخه عند 3034 ينا قبل ان تنتهى بارتفاع 9 ينات عند 2991 ينا.

وتتوقع تويوتا أن تصل أرباح التشغيل الموحدة إلى 4.5 تريليون ين للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار، مما يضعها على المسار الصحيح لتصبح أول شركة يابانية تتجاوز 4 تريليون ين.

وتخطط الشركة لزيادة إنتاجها العالمي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، على خلفية المبيعات السريعة للسيارات الهجين في اليابان والخارج مع تراجع نقص أشباه الموصلات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)