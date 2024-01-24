ترشيح فيلم The Boy and the Heron لمخرج الأنيمي الياباني هايو ميازاكي لجائزة الأوسكار

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لوس أنغلوس - (جيجي برس)-- حصل فيلم ”The Boy and the Heron“ للمخرج الياباني هاياو ميازاكي على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أنيمي طويل يوم الثلاثاء.

تم ترشيح فيلم ”Perfect Days“ للمخرج ويم فيندرز، بطولة الممثل الياباني كوجي ياكوشو، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي عالمي.

حصل فيلم ”Godzilla Minus One“ للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي على ترشيح لجائزة الأوسكار عن فئة المؤثرات البصرية. حصل Kazu Hiro واثنان آخران على ترشيح للمكياج وتصفيف الشعر عن عملهم في فيلم ”Maestro“.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في هوليوود يوم 10 مارس/ آذار.

”The Boy and the Heron“ هو العمل الرابع لميازاكي الذي يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار في فئة أفلام الأنيمي الطويلة. وقد فاز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم أنيمي في وقت سابق من هذا الشهر.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)