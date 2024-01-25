وزيرة الخارجية اليابانية ومسؤول ليبي يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

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طوكيو - (جيجي برس)-- التقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي في طوكيو اليوم الأربعاء، واتفقا على العمل على تعزيز العلاقات اليابانية - الليبية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي.

وجاء الاتفاق بعد أن أعادت اليابان فتح سفارتها في ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت السفارة مغلقة منذ عام 2014.

وأعربت كاميكاوا خلال لقائهما عن دعم اليابان للاستقرار في ليبيا، وأعرب اللافي عن أمله في توسيع التعاون مع اليابان. كما ناقشا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وتمتلك ليبيا واحدة من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا. وتضرر اقتصادها بسبب الحرب الأهلية التي بدأت بعد انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011. وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية ”نرى بعض التعافي في الوضع الأمني المحلي في ليبيا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)