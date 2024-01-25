الحكم بإعدم المتهم بإضرام النار في استديو «كيوتو أنيميشن» في اليابان

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كيوتو - (جيجي برس)-- حكمت محكمة منطقة كيوتو يوم الخميس على شينجي أوبا بالإعدام بتهمة الحرق المتعمد بعد إضرامه النار في يوليو/ تموز 2019 في استوديو شركة كيوتو أنيميشن والذي خلف 36 قتيلاً، وهو أعنف حادث حريق متعمد في اليابان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

عند إصدار حكم الإعدام، قال رئيس المحكمة كيسوكي ماسودا إن أوبا، 45 عامًا، لم يكن في حالة جنون ولم تكن قدرته منخفضة وقت الهجوم، وحكم بأنه كان مؤهلاً عقليًا لتحمل المسؤولية الجنائية عن الحادث.

خلال الجلسات الـ 22 لمحاكمة القاضي العادي في أوبا والتي امتدت على مدى ثلاثة أشهر، كان التركيز الأكبر هو ما إذا كان يمكن تحميل المشتبه به المسؤولية الجنائية وإلى أي مدى.

وطلب الادعاء عقوبة الإعدام ووصف القضية بأنها ”جريمة قتل جماعية غير مسبوقة“. وجادل الدفاع بأنه يجب تبرئة أوبا لأنه كان في حالة جنون أو يجب تخفيف عقوبته بسبب قدرته المتضائلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)