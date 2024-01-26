المسبار الياباني ”سليم“ ينجح في الهبوط على سطح القمر بدقة غير مسبوقة

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طوكيو - (جيجي برس)-- حقق مسبار ياباني صغير غير مأهول هبط على سطح القمر يوم السبت ما يسمى بالهبوط الدقيق، حيث هبط عند نقطة على بعد 100 متر من هدفه، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنه تم التأكد من أن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر، أو”سليم“، تقف عموديًا رأسًا على عقب وخلاياها الشمسية متجهة نحو الغرب، ونجحت إحدى المركبتين الصغيرتين المثبتتين على المسبار في تصوير المركبة بنجاح.

وأضافت الوكالة أن ”سليم“ التقطت أيضًا صورًا لسطح القمر بوحدة الكاميرا متعددة النطاقات.

وكانت وحدة ”سليم“ (اسم مكوّن من الأحرف الأولى لعبارة بالإنكليزية تعني ”مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر“)، تدور حول الجرم السماوي الصخري منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقال شينشيرو ساكاي، أستاذ وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ومدير مشروع سليم، في مؤتمر صحفي: ”لقد تمكنا من تحقيق هبوط دقيق بدقة تصل إلى 10 أمتار. إنه إنجاز مهم للغاية لاستكشاف القمر في المستقبل“.

ولم يكن يتعين على هذه المركبة الفضائية الصغيرة غير المأهولة (طولها 2,4 متر وعرضها 1,7 متر وارتفاعها 2,7 متر) أن تهبط فحسب، بل يجب أيضا أن تهبط ضمن دائرة نصف قطرها 100 متر من هدفها، وهو نصف قطر ينطوي على درجة عالية من الدقة.

بدأ سليم هبوطه النهائي على سطح القمر من ارتفاع حوالي 15 كيلومترًا في بداية يوم السبت وهبط بالقرب من فوهة شيولي في Mare Nectaris، أو بحر الرحيق، بالقرب من خط الاستواء القمري حوالي الساعة 12:20 صباحًا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)