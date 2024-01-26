زوج إحدى ضحايا حادث كيوتو أنيميشن: حكم الإعدام على المتهم ليس كافياً

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- قال زوج إحدى ضحايا هجوم الحرق المتعمد الذي وقع في يوليو/ تموز 2019 على الاستوديو رقم 1 التابع لشركة كيوتو للرسوم المتحركة، يوم الخميس، إن حكم الإعدام الذي صدر على المتهم في وقت سابق من نفس اليوم ليس كافيًا لتنعم روح زوجته بالسلام.

وقال زوج رسامة الرسوم المتحركة شوكو إيكيدا، واسمها الحقيقي شوكو تيرواكي، للصحفيين في مدينة كيوتو بغرب اليابان، إن ”الحكم يراعي مواقف الضحايا ومشاعرهم“. ”لكن مجرد سماع الحكم لن يكون كافياً لراحة روح شوكو“.

وحكمت محكمة منطقة كيوتو على المهاجم شينجي آوبا، 45 عامًا، بالإعدام بسبب الحادث الذي أدى إلى مقتل 36 شخصًا، من بينهم السيدة شوكو إيكيدا، التي كان عمرها آنذاك 44 عامًا.

وكثيراً ما كان الزوج يحضر جلسات المحكمة من خلال نظام مشاركة الضحايا، لإبلاغ ابنه الأكبر، الذي هو في الصف السادس من المدرسة الابتدائية، بالإجراءات.

وأدلى بإفادة أمام المحكمة قال فيها إنه يأمل أن يواجه آوبا العقوبة ”الأشد“.

ووجهت النيابة العامة إلى آوبا شينجي تهما بالقتل والحرق العمد حيث قام بسكب البنزين في استوديو كيوتو أنيميشن وإضرام النار في يوليو/تموز عام 2019. كما أدى الهجوم إلى إصابة 32 آخرين. ويشتهر الاستوديو بفيلمي ”كآبة هاروهي سوزوميا“ و”Violet Evergarden“ وغيرها من أعمال الأنيميه الناجحة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة الإعدام مشيرة إلى أن آوبا مؤهل عقليا لتحمل المسؤولية عن الهجوم. وتقول إن توهمه بأن استوديو كيوتو أنيميشن قام بسرقة أعماله أثر على دوافعه نحو ارتكاب الجريمة، إلا أنها كانت محدودة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)