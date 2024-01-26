هوندا وجنرال موتورز تبدأان إنتاج خلايا الوقود في الولايات المتحدة

أخبار اليابان

ديترويت - (جيجي برس) -- تم الإعلان عن بدء مشروع مشترك بين شركة هوندا موتور اليابانية وشركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، يوم الخميس، لإنتاج نظام خلايا وقود الهيدروجين في مصنع في ميشيغان.

بدأت هوندا وجنرال موتورز العمل معًا على نظام خلايا الوقود الحالي في عام 2013. وتعد عملية إنتاج الأنظمة المؤتمتة للغاية معقدة وتتضمن مواد باهظة الثمن مثل البلاتين وألياف الكربون، مجتمعة لإنتاج ”خلايا“ مسطحة.

ومن المتوقع أن يتم إدخال نظام هوندا في المركبات هذا العام مع سيارة كروس أوفر تعتمد على طراز CR-V الشهير، وهو طراز سيارات الدفع الرباعي الأساسي الذي تخطط لإطلاقه في أمريكا الشمالية واليابان هذا العام. وسيكون هذا أول طراز من سيارات هوندا التي تعمل بخلايا الوقود في السوق الشامل في أمريكا الشمالية.

بدأ إنتاج نظام خلايا الوقود في أواخر العام الماضي. تم تخفيض تكلفة إنتاج النظام الجديد إلى الثلث مقارنة بنظام خلايا الوقود التقليدي من هوندا، بينما تمت مضاعفة المتانة.

ولا يتغير أداء النظام الجديد حتى مع درجة حرارة تقل عن 30 درجة مئوية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في كل من شركات صناعة السيارات والمشروع المشترك لتصنيع خلايا الوقود، كما يطلق عليه، إن بداية الإنتاج التجاري تمثل لحظة تاريخية لهذه التكنولوجيا، التي كانت قيد التطوير منذ عقود.

وقال تيتسو سوزوكي، نائب رئيس المشروع المشترك لشركة Fuel Cell System Manufacturing LLC، إن خلايا الوقود موثوقة بدرجة كافية للاستخدام العملي. وأضاف سوزوكي أنه يأمل أن يرى التكنولوجيا تنتشر بسرعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)