انخفاض في عدد حالات الانتحار في اليابان في 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين انتحروا في اليابان في عام 2023 انخفض بمقدار 63 شخصًا عن العام السابق ليصل إلى 21818 شخصًا، مسجلا أول انخفاض له منذ عامين.

ومن بين الإجمالي، شكل الرجال 14854 بزيادة 108، وشكلت النساء 6964 بانخفاض 171، وفقا لبيانات وزارة الصحة المستندة إلى إحصاءات وكالة الشرطة الوطنية.

وبلغ معدل الانتحار، أو عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف نسمة، 17.5.

حسب الفئة العمرية، شكل الأشخاص في الخمسينات من العمر أكبر مجموعة من حالات الانتحار بواقع 4186 حالة، بزيادة 93 حالة. وكانت ثاني أكبر مجموعة أشخاص في الأربعينيات من العمر، بواقع 3624 حالة.

ويشمل إجمالي عدد المنتحرين 13 تلميذا في المرحلة الابتدائية و152 طالبا في المرحلة الإعدادية و342 طالبا في المرحلة الثانوية. وقد انخفض العدد الإجمالي للمراحل الثلاث بـ 7 أطفال.

فيما يتعلق بالأسباب، فقد سُجلت 12336 حالة بسبب مشاكل صحية وذللك انخفاض قدره 438 حالة، في حين بلغ عدد حالات الانتحار المتعلقة بمشاكل اقتصادية أو معيشية 5157 حالة وذلك بزيادة قدرها 460.

وقالت وزارة الصحة إنه على الرغم من أن الأرقام أولية، إلا أنها أظهرت زيادات خاصة بين الرجال في منتصف العمر والرجال كبار السن، والنساء الشابات، والفتيات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)