86 % من طلاب الجامعات الباحثين عن عمل في اليابان يحصلون على عروض عمل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارتا العمل والتعليم اليوم الجمعة أنه تم تقديم عروض عمل غير رسمية لـ 86% من طلاب الجامعات الباحثين عن عمل في اليابان والذين من المقرر أن يتخرجوا في مارس/آذار.

وارتفعت النسبة حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بنسبة 1.6 نقطة مئوية عن العام السابق لتتناسب مع ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، مما يعكس بشكل أساسي النقص الخطير في الموظفين.

وبلغت نسبة الطلاب الذكور الذين حصلوا على عروض عمل غير رسمية 85%، بزيادة 2.2 نقطة، بينما ارتفعت نسبة الطالبات 0.7 نقطة إلى 87.2%.

وقال مسؤول بوزارة العمل ”إن اهتمام الشركات بالتوظيف قوي، مما يسهل على الطلاب الحصول على عروض العمل في وقت مبكر“.

وارتفع معدل عرض العمل 2.3 نقطة ليصل إلى 86.2% للتخصصات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، لكنه انخفض 1.3 نقطة ليصل إلى 85.4% للتخصصات العلمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)