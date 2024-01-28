عدد الأجانب الذين زاروا اليابان في 2023 تضاعف بمقدار 6 مرات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة خدمات الهجرة في تقرير أولي اليوم الجمعة أن عدد الأجانب الذين دخلوا اليابان في عام 2023 قفز بنحو 6.1 أضعاف عن العام السابق ليصل إلى 25,830,789.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن خففت اليابان بشكل كبير ضوابطها الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

ويمثل إجمالي عام 2023 حوالي 80٪ من الرقم القياسي البالغ 31.187.179 المسجل في عام 2019.

ومن بين الإجمالي، بلغ عدد الوافدين الجدد 23,751,693، بزيادة حوالي 6.9 أضعاف.

حسب الدولة أو المنطقة، بلغ عدد الوافدين الجدد من كوريا الجنوبية 6,810,988، ارتفاعًا من 952,743 في عام 2022، تليها تايوان بـ 4,073,135، ارتفاعًا من 317,293، وهونج كونج بـ 2,029,811، ارتفاعًا من 254,479. وحقق الوافدون الجدد من الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 2,004,201، ارتفاعا من 302,382.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)