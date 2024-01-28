المتطوعون يبدأون العمل في المناطق التي تضررت بشدة بسبب زلزال وسط اليابان

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محافظة إيشيكاوا - (جيجي برس)-- بدأت ثلاث بلديات في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، التي تضررت بشدة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة وضرب المنطقة في الأول من يناير/ كانون الثاني، قبول متطوعين لمواجهة الكوارث تم تعيينهم من عامة الناس يوم السبت.

وبدأ حوالي 80 متطوعًا العمل في مدينة ناناو وبلدتي أناميزو وشيكا، حيث قام بعضهم بنقل الأثاث المتضرر من المنازل بينما قام آخرون بإزالة الطين.

في حين أن الأنشطة التطوعية لدعم عمليات مراكز الإجلاء قد بدأت بالفعل في كانازاوا عاصمة إيشيكاوا، إلا أنها كانت المرة الأولى التي يشارك فيها المتطوعين في أنشطة المساعدة في المناطق التي تضررت بشدة من جراء الزلزال.

يوم السبت في ناناو، حيث تم الشعور بالنشاط الزلزالي الذي بلغ 6 درجات أعلى، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، في يوم رأس السنة الجديدة، عمل 17 متطوعًا في الطقس البارد لنقل الأثاث الموحل وحصير التاتامي خارج المنازل وقدموا أشكالًا أخرى من الدعم .

وقال يوكي كاتو، وهو موظف في شركة يبلغ من العمر 29 عاماً انضم إلى الجهود التطوعية من طوكيو: ”شعرت من جديد (بخطورة) الأضرار التي سببها الزلزال“. ”سأبذل قصارى جهدي بأفضل ما أستطيع“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)