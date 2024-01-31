مياه الآبار تساعد في إعادة فتح المتاجر في المدينة اليابانية المتضررة من الزلزال

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تستخدم المتاجر مثل صالون التجميل والسوبر ماركت في مدينة بوسط اليابان التي تضررت بشدة من جراء الزلزال الكبير الذي وقع في الأول من يناير/كانون الثاني، مياه الآبار لاستئناف عملياتها.

يسعى الأشخاص المرتبطون بمثل هذه المحلات التجارية جاهدين لمساعدة المواطنين على العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من السكان المحليين يعتمدون على إمدادات المياه الطارئة في الصالات الرياضية والمدارس الابتدائية مع استمرار انقطاع المياه في مدينة ناناو في محافظة إيشيكاوا.

استأنف صالون التجميل The Real Hair Cutting You تقديم خدمة الغسيل بالشامبو للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في 4 يناير/ كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في يوم رأس السنة الجديدة، لأن المبنى لم يتعرض لأضرار جسيمة وكان العاملون فيه آمنين.

في البداية، استخدم المتجر زجاجة بلاستيكية بها فتحة للاستحمام، مع صب مياه الآبار المغلية في غلاية كهربائية في الزجاجة. وفي وقت لاحق، استأنف صالون التجميل خدماته الطبيعية بما في ذلك قصات الشعر في 14 يناير/ كانون الثاني تقريبًا، بعد أن حصل على نظام دش بسيط بمضخة كهربائية.

يذهب نوبورو إيتو، رئيس المتجر البالغ من العمر 65 عاماً، عدة مرات في اليوم لجلب المياه من بئر في متجر للأسماك على بعد حوالي 200 متر. وفي حين تساعد مياه الآبار في عمليات صالون التجميل، قال إيتو: ”أتذكر أن مياه الصنبور رائعة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)