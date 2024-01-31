المستهلكون يدعمون المزارعين المتضررين من زلزال وسط اليابان عن طريق شراء فطر شيتاكي

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- يدعم المستهلكون المزارعين من خلال شراء فطر شيتاكي الذي نجا من زلزال الأول من يناير/كانون الثاني في شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان.

تعرضت المزرعة التي يزرع فيها سيجي أوينو وزملاؤه الفطر في بلدة نوتو بمحافظة إيشيكاوا، لضربة شديدة من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.

وقال أوينو البالغ من العمر 45 عاماً إن بعض أنواع الفطر تم إتلافها وسط انقطاع لاحق في إمدادات المياه والكهرباء، في حين تم زراعة العديد من الأنواع الأخرى التي نجت للبيع.

لكن أوينو وزملاؤه باعوا الفطر المتضخم عبر الإنترنت باسم ”Fukko Shiitake“ (شيتاكي إعادة البناء). تدفقت الطلبات من جميع أنحاء اليابان، وتم بيعها بالكامل في اليوم الأول.

وقال أوينو إنه أصيب ”بالعجز عن الكلام“ عندما ذهب إلى المزرعة، التي تولى إدارتها من والده في عام 2016، بعد الزلزال مباشرة. وأضاف أن البيت الزجاجي المصنوع من الفينيل الذي تبلغ مساحته 180 مترا مربعا كان في حالة من الفوضى، حيث انهارت الأعمدة والأرفف وتناثرت أحواض الفطر على الأرض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)