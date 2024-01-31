رئيس تويوتا يعتذر على خلفية فضيحة تزوير شهادات السلامة

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ناغويا -(جيجي برس) -- اعتذر رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور كورب، أكيو تويودا، يوم الثلاثاء عن السلسلة الأخيرة من فضائح الاختبارات الاحتيالية التي شملت مجموعة شركات تابعة لشركة صناعة السيارات اليابانية.

وقال تويودا إنه أراد أن يعرب عن ”أسفه العميق“ لسلسلة المخالفات في شركة هينو موتورز وشركة دايهاتسو موتور وشركة تويوتا للصناعات، وأيضا للتسبب في ”مشاكل ومخاوف“ لدى العملاء وباقي الشركاء.

وقال ”لقد فعلنا شيئا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا“، مضيفا ”سوف يستغرق الأمر وقتا لاستعادة الثقة“.

وقال تويودا ”مهمتي هي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها“.

واعتذر تويودا وانحنى بشدة، وشدد على أن رؤية المجموعة متجذرة في أفكار عائلة تويودا المؤسسة من أجل تمكين العمال في المصانع من صنع سيارات جيدة تؤدي إلى سعادة الناس.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي حالات أخرى من سوء السلوك داخل مجموعة تويوتا، قال تويودا إنه ليس لديه علم بأي منها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)