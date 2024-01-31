للعام الرابع على التوالي ... تويوتا موتور اليابانية تتصدر شركات السيارات الأكثر مبيعًا في 2023

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طوكيو - (جيجي برس) - احتفظت شركة تويوتا موتور بلقبها كأكبر بائع للسيارات في العالم للعام الرابع على التوالي في عام 2023، متفوقة على شركة فولكس فاغن الألمانية.

وتقول تويوتا إن مبيعات مجموعتها العالمية، بما في ذلك مبيعات دايهاتسو وهينو، وصلت إلى أكثر من 11.2 مليون وحدة، بزيادة 7.2% عن العام السابق.

وتعكس الزيادة انتعاشا في إنتاج السيارات المحلية والأجنبية بفضل تخفيف النقص في أشباه الموصلات.

وارتفعت مبيعات تويوتا العالمية، الشركة الأم فقط، بنسبة 7.7% إلى 10,307,395 وحدة، متجاوزة 10 ملايين وحدة للمرة الأولى.

كان الرقم القياسي السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية هو 10.74 ملايين سيارة في 2019، قبل تراجع الإنتاج بفعل هبوط الطلب وشح أشباه الموصلات.

وقالت تويوتا ”إن تحقيق أعلى المبيعات ليس هدفنا، ونأمل أن نستمر في تصنيع السيارات مع وضع السلامة والجودة على رأس أولوياتنا“.

وبلغ إجمالي مبيعات فولكس فاغن حوالي 9.24 مليون وحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)