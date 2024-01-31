رفع حظر الشحن عن 10 طرازات أخرى من دايهاتسو

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- رفعت وزارة النقل اليابانية اليوم الثلاثاء أمر تعليق شحن 10 طرازات سيارات صغيرة تصنعها شركة دايهاتسو موتور بعد التأكد من سلامتها في أعقاب فضيحة اختبار السلامة الاحتيالية لشركة صناعة السيارات.

وسحبت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر أمر تعليق الشحن لخمسة طرازات من سيارات الشحن دايهاتسو. ولا يزال الطلب قائمًا لـ 12 طرازًا آخر من سيارات دايهاتسو.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أمرت الوزارة شركة دايهاتسو بوقف شحنات جميع طرازاتها بعد الكشف عن الغش في اختبار السلامة. وأجرت الوزارة منذ ذلك الحين اختبارات السلامة لـ 45 طرازًا محليًا.

وكانت الشركة الصانعة للسيارات قد أوقفت العمليات في مصانعها الأربعة في اليابان في ديسمبر/كانون الأول بعدما تبين أنها زورت معلومات للحصول على شهادات السيارات. وقد تلقت أمرا من وزارة النقل بتعليق الشحنات.

وهناك مخاوف من أن قضايا تزوير دايهاتسو قد يكون لها تأثير طويل الأمد في الاقتصادات المحلية التي تعد موطنا لمقاوليها من الباطن وشركائها التجاريين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)