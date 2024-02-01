بعد مرور 50 عامًا: الطريق طويل أمام نقل ميناء ناها العسكري

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- مرت 50 عامًا منذ أن وافقت الولايات المتحدة على إعادة أرض ميناء ناها العسكري التابع للقوات الأمريكية في محافظة أوكيناوا إلى اليابان.

وفي عام 2022، اتفق البلدان على شكل المنشأة الجديدة في المحافظة التي سيتم نقل وظائف الميناء العسكري إليها. وسيعود الموقع الحالي للميناء، وهو مرفق ميناء ناها، إلى اليابان بعد عملية النقل.

ومع ذلك، فقد تم تأجيل العودة المخطط لها إلى أواخر ثلاثينيات القرن الحالي بدلاً من العام المالي 2028 كما كان متوقعًا سابقًا.

يقع الميناء في ناها عاصمة أوكيناوا، ويستخدم لإرسال الإمدادات إلى الجيش الأمريكي والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية في أقصى جنوب اليابان. ويقع على أرض شاسعة بالقرب من وسط مدينة ناها ومطار ناها، وهو ما يلفت الانتباه باعتباره موقعًا تنمويًا واعدًا.

وفي عام 1995، تم اختيار منطقة ساحلية في أوراسوي كوجهة للانتقال. قبلت حكومة مدينة أوراسوي خطة النقل في عام 2001، ولكن في عام 2013، انتخب مواطنوها عمدة جديد لهم، تيتسوجي ماتسوموتو، الذي فاز برفض خطة النقل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)