مدفوعات فوائد الدين العام الياباني تصل إلى 15 تريليون ين في السنة المالية 2027

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة اليابانية على الدين الوطني إلى 15.3 تريليون ين في السنة المالية 2027، بزيادة 1.6 ضعف عن السنة المالية 2024 التي تبدأ في أبريل/ نيسان، حسبما علم يوم الثلاثاء.

وفقًا لتقديرات وزارة المالية بناءً على خطة الميزانية الأولية للعام المالي 2024، سيتضخم إنفاق الحساب العام للحكومة إلى 123.1 تريليون ين في العام المالي 2027، منها تكاليف خدمة الديون - لسداد سندات الحكومة اليابانية وسداد مدفوعات فوائد سندات الحكومة اليابانية. سيستغرق 34.2 تريليون ين.

تم احتساب هذه التقديرات على افتراض أن النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3% سيستمر اعتبارًا من السنة المالية 2024 وأن العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيرتفع إلى 2.4% من 1.9%.

وستقدم الحكومة التقديرات للمداولات البرلمانية حول خطة الموازنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)