الحكومة اليابانية تقدم مشروع قانون مشترك لحضانة الأطفال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- من المقرر أن تقدم الحكومة اليابانية مشروع قانون خلال الدورة العادية الحالية للبرلمان الياباني، لمراجعة القانون المدني للسماح للآباء المطلقين بتقاسم حضانة أطفالهم.

وافقت اللجنة الفرعية لقانون الأسرة التابعة للمجلس التشريعي، والتي تقدم المشورة لوزير العدل، يوم الثلاثاء، على مسودة الخطوط العريضة لمشروع القانون المزمع، والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه في اجتماع عام للمجلس في منتصف فبراير/ شباط ثم تقديمه إلى وزير العدل ريوجي كويزومي.

ووفقا لوزارة العدل، صوت ثلاثة من أعضاء اللجنة الفرعية البالغ عددهم 21 عضوا ضد مسودة المخطط، ولكن تم اعتماده بأغلبية الأصوات.

حاليًا في اليابان، يُمنح أحد الوالدين المطلقين فقط حضانة الوالدين.

وتدعو مسودة المخطط إلى بند جديد يلزم كلا الوالدين باحترام بعضهما البعض، وإجراء مفاوضات بشأن الطلاق لتحديد أي منهما أو كليهما سوف يتمتع بالسلطة الأبوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)