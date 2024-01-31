صادرات اليابان من المواد الغذائية تسجل مستوى قياسي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الزراعة اليابانية يوم الثلاثاء إن صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والغذائية ارتفعت بنسبة 2.9% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1454.7 مليار ين، مسجلة مستوى قياسيا للعام الحادي عشر على التوالي.

وجاء النمو مع ضعف الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وأتيحت للناس في جميع أنحاء العالم المزيد من الفرص لتناول الطعام في الخارج بعد رفع القيود الوبائية.

ومع ذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 2.9٪ في النصف الثاني، حيث فرضت الصين حظرا شاملا على واردات المنتجات السمكية اليابانية في أغسطس/ آب احتجاجا على تصريف المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم إلى المحيط من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية.

وحددت الحكومة اليابانية هدفا لزيادة صادرات البلاد من المنتجات الزراعية والغذائية إلى 2 تريليون ين في عام 2025 و5 تريليون ين في عام 2030.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)