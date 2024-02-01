ميدفيديف يتحدث عن الجزر المتنازع عليها مع اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- كرر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ادعاء بلاده بأن الجزر الواقعة في شمال غرب المحيط الهادئ، والتي تسمى اليابان بالأراضي الشمالية، هي جزء من روسيا، وفقا لتقرير نشرته وكالة تاس للأنباء.

ونقل التقرير يوم الثلاثاء عن ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قوله على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما يسمى بالأراضي الشمالية جزء من الأراضي الروسية وإنه لا يبالي بمشاعر اليابانين.

ورد على خطاب سياسي أمام البرلمان ألقاه في نفس اليوم رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الذي شدد على سياسة حل النزاع الإقليمي لبلاده بشأن الجزر مع روسيا لإبرام معاهدة سلام خلال الحرب العالمية الثانية مع مواصلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

تشير الأراضي الشمالية إلى الجزر التي تسيطر عليها روسيا والتي تطالب بها اليابان. وقد استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان في الأيام الأخيرة من الحرب.

وقال ميدفيديف في حسابه الرسمي على موقع إكس ”لا أحد يعارض معاهدة السلام على أساس أن ”المسألة الإقليمية“ مغلقة نهائيا وفقا للدستور الروسي“.

وفي عام 2020، تم تعديل الدستور الروسي لمنع وحظر التنازل عن الأراضي إلى قوة أجنبية.

وقال أيضا إن بلاده مستعدة، كما حدث من قبل، للتفاوض على معاهدة سلام إذا لم تشمل المحادثات قضية الجزيرة.

ولم توقع روسيا، الدولة الرئيسية التي خلفت الاتحاد السوفييتي، واليابان مطلقًا على معاهدة سلام تنهي رسميًا الأعمال العدائية بينهما خلال الحرب العالمية الثانية، وتبقى الجزر حجر العثرة الرئيسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)