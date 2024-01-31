【فيديو】لقطات جوية تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه زلزال وسط اليابان
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تم استخدام طائرة دورون لتصوير المنطقة المحيطة بشارع Morning Market Street، وهو منطقة جذب سياحي في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا، حيث تم تدمير العديد من المنازل بسبب حريق واسع النطاق سببه زلزال شبه جزيرة نوتو. وتبدو المدينة مختلفة تماما بعد الزلزال والحريق. وقد مر ما يقرب من شهر ولكن لا توجد حتى الآن أي بوادر في الأفق لإعادة الإعمار.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)
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