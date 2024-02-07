الكلاب البوليسية تعمل جنبًا إلى جنب مع شرطة طوكيو لأكثر من قرن

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طوكيو - (جيجي برس)-- كانت شرطة العاصمة في طوكيو تستخدم الكلاب البوليسية منذ عام 1912، وهي المنظمة الأولى في اليابان التي قامت بإدخال الكلاب في أنشطة الشرطة. على الرغم من التطورات التكنولوجية مثل انتشار اختبارات الحمض النووي والكاميرات الأمنية، إلا أن دور الكلاب البوليسية ظل مهمًا في شرطة العاصمة طوكيو، التي احتفلت مؤخرًا بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

بدأ نظام استخدام الكلاب البوليسية في ألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر. وفي اليابان، حصلت شرطة طوكيو على كلب سكوتش كولي ولابرادور من بريطانيا في عام 1912، خلال عصر تايشو. وقد استخدمت الكلاب أيضًا في القيام بأنشطة لرفع مستوى الوعي بمنع الجريمة بين عامة الناس.

سجلات تاريخية تشير أيضًا إلى استخدام شرطة طوكيو لكلاب أرديل ودوبرمان في أواخر عصر شوا. وقد اختيرت هذه السلالات للكلاب البوليسية بسبب لياقتهم البدنية وطبيعتهم المطيعة والحماسية للعمل.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)