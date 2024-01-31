الصين تتصدر سوق تصدير السيارات عالميا وتتفوق على اليابان في 2023

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات الصناعة اليوم الأربعاء أن الصين تفوقت على اليابان كأكبر مصدر للسيارات الجديدة في العالم في عام 2023.

ارتفعت صادرات اليابان من السيارات العام الماضي بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 4.42 مليون وحدة، وفقا لجمعية مصنعي السيارات اليابانية. وكان هذا الرقم أقل من 4.91 مليون وحدة في الصين.

تعمل شركات صناعة السيارات الصينية على توسيع صادراتها بسرعة، مدفوعة بالسيارات الكهربائية، وزيادة حصتها في السوق في جنوب شرق آسيا حيث يتمتع المصنعون اليابانيون تقليديا بالقوة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تكون فيها اليابان أكبر مصدر للسيارات منذ أن احتلت ألمانيا المركز الأول في عام 2016.

لقد حدث تقدم تكنولوجي سريع بين صانعي السيارات الكهربائية الصينيين في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دعم الدولة. اشتدت المنافسة في السوق الصينية، مما جعل شركة BYD وغيرها من الشركات المصنعة المحلية تسارع إلى توسيع مبيعاتها في الخارج.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)