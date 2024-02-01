عودة الكهرباء في معظم المناطق التي ضربها زلزال وسط اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليوم الأربعاء إن الكهرباء ”تمت استعادتها في الغالب“ بعد شهر من الانقطاع الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في الأول من يناير/كانون الثاني.

وقد تم دعم جهود الترميم بإجمالي حوالي 4600 فرد تم إرسالهم من شركات الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وفي منطقة خدمات شركة هوكوريكو إلكتريك، انقطعت الكهرباء مؤقتًا عن أكثر من 40 ألف منزل في أعقاب زلزال يوم رأس السنة الجديدة.

ولا يزال حوالي 2500 منزل بدون كهرباء، حيث من المتوقع أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت لاستعادة الكهرباء بالكامل في مدينتي واجيما وسوزو بمحافظة إيشيكاوا، حيث تضررت الطرق بشدة بسبب الانهيارات الأرضية.

وقالت هوكوريكو إلكتريك إنه حتى في المدن الأكثر تضررا، فإن حوالي 90٪ من المنازل كانت تتمتع بالكهرباء حتى يوم الأربعاء.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)