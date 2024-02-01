بعد شهر من زلزال وسط اليابان... صعوبات تواجه عمليات إعادة الإعمار والتعافي

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- بعد مرور شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في الأول من يناير/كانون الثاني، لم تلوح إعادة الإعمار في الأفق بعد في المناطق الأكثر تضررا، مع نقص إمدادات المياه في العديد من المناطق والبنية التحتية للحياة اليومية لم يتم استعادتها بعد.

وفي محافظة إيشيكاوا، بلغ عدد القتلى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة 238 شخصا حتى الساعة الثانية ظهرا. الأربعاء، من بينهم 101 في مدينتي سوزو وواجيما، ولا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين، وفقًا لحكومة المحافظة.

في حين أن معظم الضحايا لقوا حتفهم مباشرة بسبب الزلزال، بما في ذلك أولئك المحاصرين في المنازل المنهارة، فإن إجمالي 15 حالة وفاة - 6 في كل من سوزو وبلدة نوتو وثلاثة في واجيما - كانت ناجمة عن أسباب غير مباشرة مثل الإجهاد الناتج عن الزلزال. الإخلاء لفترات طويلة.

تم تدمير أكثر من 44900 منزل ومباني سكنية أخرى كليًا أو جزئيًا، أو تعرضت لأضرار طفيفة أو غمرتها المياه فوق مستوى الأرض في إيشيكاوا.

بالنسبة للذين تم إجلاؤهم، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أنه تم تأمين حوالي 23700 وحدة سكنية في أربع محافظات في منطقة هوكوريكو، بما في ذلك إيشيكاوا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)