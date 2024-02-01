موسكو تصحح تصريحات ميدفيديف بشأن محادثات معاهدة السلام مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صححت الحكومة الروسية يوم الأربعاء بشكل فعال التصريح الأخير للرئيس السابق دميتري ميدفيديف الذي أشار إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض المشروط بشأن معاهدة سلام مع اليابان.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي أن روسيا أوقفت مثل هذه المفاوضات مع اليابان بسبب العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وهاجم ميدفيديف يوم الثلاثاء الخطاب السياسي الذي ألقاه رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والذي قال إن اليابان متمسكة بموقفها المتمثل في حل النزاع الإقليمي مع روسيا وإبرام معاهدة سلام مع عدو الحرب العالمية الثانية السابق.

وأضاف الرئيس السابق أنه لن يعارض أحد إجراء مفاوضات مع اليابان لا تشمل قضية الأراضي.

ومع ذلك، أشارت المتحدثة إلى أنه حتى مثل هذه المفاوضات ستكون مستحيلة الآن.

ولم توقع روسيا، الدولة الرئيسية التي خلفت الاتحاد السوفييتي، واليابان مطلقًا على معاهدة سلام تنهي رسميًا الأعمال العدائية بينهما خلال الحرب العالمية الثانية، وتبقى الجزر حجر العثرة الرئيسي.

وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)