ضرورة رعاية الصحة النفسية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- أصبحت الرعاية الصحية النفسية للمتضررين من عمليات الإجلاء الطويلة في أعقاب زلزال شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير/كانون الثاني مشكلة رئيسية، حيث يعاني الأشخاص من الحرمان من النوم، والخوف من الهزات الارتدادية القوية، تفاقم الخرف، وفي بعض الحالات، الأفكار الانتحارية.

يدعو فريق المساعدة النفسية في حالات الكوارث، أو DPAT، أمانة جمعية مستشفيات الطب النفسي اليابانية، الأشخاص إلى الاتصال به إذا كانت لديهم مشاكل، مع الإشارة إلى أنه يمكنه توصيلهم بالمنظمات المناسبة.

قامت مدرسة ابتدائية في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا بإيواء ما يصل إلى 800 شخص تم إجلاؤهم مؤقتًا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة. ولا يزال هناك حوالي 90 شخصًا دمرت منازلهم أو تضررت بشدة، وحوالي 40% منهم يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وبينما تُبذل الجهود للحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية، مثل تمارين ”راديو تايسو“ والحفلات الموسيقية، لا يتمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من استخدام المراحيض بحرية بسبب انقطاع المياه، وتستمر مشاكل التغذية بسبب نقص الخضروات.

ووفقاً لحكومة محافظة إيشيكاوا وغيرها، تم إرسال حوالي 140 وحدة من DPAT تتألف من أطباء نفسيين وغيرهم لتوفير رعاية الصحة العقلية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)